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Hong Hai 16 Gemisi Alabora Oldu: 4 Ölü, 7 Kayıp

Hong Hai 16 Gemisi Alabora Oldu: 4 Ölü, 7 Kayıp
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Filipinler hükümeti, Çin bayraklı 'Hong Hai 16' adlı geminin alabora olması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

FİLİPİNLER hükümeti, Çin bayraklı 'Hong Hai 16' adlı geminin alabora olması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), Çin bayraklı 'Hong Hai 16' adlı geminin Occidental Mindoro bölgesi açıklarında alabora olması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, kaybolan 7 kişi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, biri yerel saatle 08.30'da geminin konaklama alanında, diğeri de 11.30'da ana güvertedeki kabinde olmak üzere iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Gemideki 25 kişilik mürettebattan 14'ünün kurtulduğu, 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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