Honduras'taki Kadın Cezaevinde İsyan: 41 Kişi Hayatını Kaybetti

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya yakın bir yerde bulunan kadınlar hapishanesinde dün iki çete arasında çatışma yaşanmış, bunun sonucunda yangın çıkmış ve 41 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer olayda yaşamını yitirenlerin yangın, ateşli silahla vurulma veya bıçaklanma sebebiyle öldüğünü belirtti.