Honduras'taki Kadın Cezaevinde İsyan: 41 Kişi Hayatını Kaybetti
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Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya yakın bir yerde bulunan kadınlar hapishanesinde dün iki çete arasında çatışma yaşanmış, bunun sonucunda yangın çıkmış ve 41 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer olayda yaşamını yitirenlerin yangın, ateşli silahla vurulma veya bıçaklanma sebebiyle öldüğünü belirtti.
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya yakın bir yerde bulunan kadınlar hapishanesinde dün iki çete arasında çatışma yaşanmış, bunun sonucunda yangın çıkmış ve 41 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer olayda yaşamını yitirenlerin yangın, ateşli silahla vurulma veya bıçaklanma sebebiyle öldüğünü belirtti.'SERT ÖNLEMLER ALACAĞIM' Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, dün Ulusal Sosyal Uyum Kadın Cezaevi'nde (PNFAS) meydana gelen isyanlardan çetelerin sorumlu olduğunu belirtip 'canavarca' olarak nitelendirdiği olayla ilgili "Sert önlemler alacağım" açıklamasını yaptı.Honduras Güvenlik Bakanı Yardımcısı Julissa Villanueva, olaylara müdahale ettiklerini ve sert önlemler aldıklarını ifade ederek "Olay mahallinde halihazırda yüzde 70 oranında bulunan bilimsel kanıtlar, bu mağdurlar için adaleti sağlayacak" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya