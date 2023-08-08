Hollywood Yıldızı Sandra Bullock'un sevgilisi hayatını kaybetti

Projeleri ve performansıyla Hollywood'a damga vuran güzel oyuncu Sandra Bullock'un 2015 yılından beri birlikte olduğu 57 yaşındaki sevgilisi Bryan Randall, mücadele ettiği ALS hastalığına yeni düşerek hayatını kaybetti.

"MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Randall'ın ailesi bir açıklama yayınlayarak, "Bryan Randall'ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi" ifadelerini kullandı.

8 YILDIR AŞK YAŞIYORLARDI

Üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden ve bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Randall en son 2020 yılında görüntülenmişti. 2015 yılında Bullock'un oğlu Louis'in doğum gününde ünlü oyuncu ile tanışan Randall, o zamandan beri Bullock ile aşk yaşıyordu.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS, diğer adıyla motor nöron hastalığı, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ve istemli kas hareketinin kontrolünün kaybına neden olan ilerleyici bir sinir sistemi rahatsızlığıdır. ALS, genellikle bir uzuvda kas seğirmesi ve güçsüzlük veya konuşma bozukluğu ile başlar. Hastalık ilerledikçe hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gerekli olan kasların kontrolü kaybedilir.