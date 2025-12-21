Haberler

Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti

Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti
Güncelleme:
Hollywood, ünlü oyuncu James Ransone'un ani ölümüyle sarsıldı. TMZ'nin haberine göre, 46 yaşındaki Ransone, Los Angeles'ta intihar ederek hayatını kaybetti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu ve polis kaynakları, olayın herhangi bir cinayet şüphesi taşımadığını doğruladı.

  • James Ransone, 46 yaşında Los Angeles'ta intihar ederek hayatını kaybetti.
  • James Ransone, 'The Wire' dizisinin ikinci sezonunda Ziggy Sobotka rolüyle tanındı.
  • James Ransone, 2021 yılında 13 yaşındayken eski öğretmeni Timothy Rualo tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

"The Wire" dizisinin yıldızı James Ransone, 46 yaşında hayatını kaybetti. Yerel kaynakların doğruladığı habere göre, Los Angeles'ta intihar eden oyuncunun ölümü, televizyon ve sinema dünyasında derin üzüntü yarattı.

"THE WİRE" İLE AKILLARA KAZAINAN ZİGGY SOBOTKA

Ransone, 2000'li yılların başında televizyon dünyasına adım attı. "Ed" ve "Third Watch" gibi dizilerde küçük rollerin ardından, "The Wire"ın ikinci sezonunda liman işçisi ve gangster Ziggy Sobotka rolüyle büyük çıkış yakaladı. Eleştirmenlerden tam not alan performansı, dizinin hayranları tarafından da en sevilen karakterlerden biri olarak nitelendirildi.

HOLLYWOOD'DA İZ BIRAKAN KARİYER

Ransone, kariyerinde sadece televizyonla sınırlı kalmadı; "CSI: Crime Scene Investigation", "Hawaii Five-0", "Burn Notice" gibi dizilerde yer aldı. Sinema dünyasında ise "Tangerine", Stephen King'in uyarlaması "It: Chapter Two" ve bu yıl gösterime giren "The Black Phone 2" gibi yapımlarda rol aldı.

GERİDE HÜZÜN KALDI

46 yaşındaki oyuncunun ani ölümü, hem hayranları hem de meslektaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada Ransone'un hayatını ve kariyerini anan paylaşımlar hızla yayıldı.

James Ransone, televizyon ve sinema dünyasında kısa ama etkileyici bir iz bırakarak, oyunculuğu ve karakterleriyle hafızalara kazındı.

İSTİSMAR MAĞDURU OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ransone, 2021 yılında geçmişte cinsel istismara uğradığını kamuoyuna açıklamıştı. Eski öğretmeni Timothy Rualo'nun 1992 yılında, henüz 13 yaşındayken altı aylık bir süre boyunca kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu belirten Ransone, bu travmanın kendisinde ömür boyu utanç ve mahcubiyet yarattığını, alkol ve eroin bağımlılığına sürüklediğini dile getirmişti.Ünlü oyuncu 2006 yılında ayık hale geldiğini ve geçmişiyle yüzleşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

