Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

The Marvelous Mrs. Maisel dizisiyle tanınan oyuncu Wenne Alton Davis, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Manhattan'da arkadaşlarıyla yemekten döndüğü sırada tren istasyonuna yürürken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Davis, hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, Davis'in kazada başına ve vücuduna ciddi darbeler aldığını belirtti. Tüm müdahalelere rağmen ünlü oyuncu kurtarılamadı.

Bu ani ve trajik kayıp, hem Hollywood camiasında hem de Davis'i sevenler arasında derin bir üzüntüye yol açtı.