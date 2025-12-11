Haberler

Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Güncelleme:
"The Marvelous Mrs. Maisel" ve "New Amsterdam" gibi popüler dizilerde rol alan Wenne Alton Davis, Pazartesi günü geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Davis'in ani ölümü, hem yakın çevresini hem de birlikte çalıştığı meslektaşlarını ve hayranlarını derinden etkiledi.

The Marvelous Mrs. Maisel dizisiyle tanınan oyuncu Wenne Alton Davis, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Manhattan'da arkadaşlarıyla yemekten döndüğü sırada tren istasyonuna yürürken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Davis, hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, Davis'in kazada başına ve vücuduna ciddi darbeler aldığını belirtti. Tüm müdahalelere rağmen ünlü oyuncu kurtarılamadı.

Bu ani ve trajik kayıp, hem Hollywood camiasında hem de Davis'i sevenler arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

