Haberler

Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle "Evde Tek Başına" filmlerinde Kevin'in annesi rolüyle geniş kitlelerce tanınan O'Hara, komedi dizisi "Schitt's Creek"'teki performansıyla da Emmy Ödülü kazanmıştı.

  • Catherine O'Hara 71 yaşında hayatını kaybetti.
  • Catherine O'Hara 'Evde Tek Başına' filmlerinde Kevin'in annesini oynadı.
  • Catherine O'Hara 'Schitt's Creek' dizisindeki performansıyla Emmy Ödülü kazandı.

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ilk olarak TMZ tarafından duyurulurken; haber menajeri tarafından da doğrulandı.

UNUTULMAZ ROLLER

Kanada doğumlu oyuncu, özellikle "Evde Tek Başına" (Home Alone) filmlerinde Kevin'in annesi rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Hollywood efsanesi yıldız oyuncu uzun süredir büyük beğeni toplayan komedi dizisi "Schitt's Creek"'teki Moira Rose performansıyla da Emmy Ödülü kazanmıştı.

KOMEDİ İLE BÜYÜYEN BİR YILDIZ

Kariyerine 1970'lerde Toronto'daki Second City tiyatro topluluğunda başlayan O'Hara, ardından SCTV gibi önemli yapımlarda yer aldı. Filmde Beetlejuice, Best in Show ve A Mighty Wind gibi kült yapımlarda da rol aldı.

O'Hara, kariyerinin ilerleyen yıllarında hem komedi hem de drama alanında başarılı performanslar sergileyerek televizyon ve sinema dünyasında sayısız ödül ve adaylık elde etti. "Schitt's Creek" ile 2020 yılında Emmy kazanmasının yanı sıra, Apple TV+ dizisi The Studio gibi yapımlarda da yer aldı.

Toronto'da doğup büyüyen O'Hara, 1992 yılında yapım tasarımcısı Bo Welch ile evlendi ve iki oğlu oldu. Yıllar boyunca dünya çapında milyonlarca izleyiciyi güldürmüş ve hem komedi hem drama alanında iz bırakmış bir kariyerle anılacak.

Ünlü yıldız 2024 yılında TMZ tarafından kendisine hangi rolle hatırlanmak istediği sorulduğunda, çocuklarının annesi olarak hatırlanmak istediğini söylemişti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
13 yaşındaki çocuk köpekbalığı saldırısında öldü

Köpekbalığı dehşet saçtı! 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama