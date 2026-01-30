Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ilk olarak TMZ tarafından duyurulurken; haber menajeri tarafından da doğrulandı.

UNUTULMAZ ROLLER

Kanada doğumlu oyuncu, özellikle "Evde Tek Başına" (Home Alone) filmlerinde Kevin'in annesi rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Hollywood efsanesi yıldız oyuncu uzun süredir büyük beğeni toplayan komedi dizisi "Schitt's Creek"'teki Moira Rose performansıyla da Emmy Ödülü kazanmıştı.

KOMEDİ İLE BÜYÜYEN BİR YILDIZ

Kariyerine 1970'lerde Toronto'daki Second City tiyatro topluluğunda başlayan O'Hara, ardından SCTV gibi önemli yapımlarda yer aldı. Filmde Beetlejuice, Best in Show ve A Mighty Wind gibi kült yapımlarda da rol aldı.

O'Hara, kariyerinin ilerleyen yıllarında hem komedi hem de drama alanında başarılı performanslar sergileyerek televizyon ve sinema dünyasında sayısız ödül ve adaylık elde etti. "Schitt's Creek" ile 2020 yılında Emmy kazanmasının yanı sıra, Apple TV+ dizisi The Studio gibi yapımlarda da yer aldı.

Toronto'da doğup büyüyen O'Hara, 1992 yılında yapım tasarımcısı Bo Welch ile evlendi ve iki oğlu oldu. Yıllar boyunca dünya çapında milyonlarca izleyiciyi güldürmüş ve hem komedi hem drama alanında iz bırakmış bir kariyerle anılacak.

Ünlü yıldız 2024 yılında TMZ tarafından kendisine hangi rolle hatırlanmak istediği sorulduğunda, çocuklarının annesi olarak hatırlanmak istediğini söylemişti.