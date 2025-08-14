Hollanda'da Sıcak Hava Balonu Düştü: 1 Ölü, 5 Yaralı

Hollanda'da Sıcak Hava Balonu Düştü: 1 Ölü, 5 Yaralı
Hollanda'nın Friesland bölgesinde 34 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

HOLLANDA'da 34 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde sıcak hava balonunun düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Balonda 34 kişi olduğunu belirten yetkililer, sıcak hava balonunun hızlı şekilde indiğini ve yere sert şekilde düştüğünü açıkladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
