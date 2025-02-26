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BBC

Hocalı Katliamı: 1992'de Yaşanan Tragik Olay

Hocalı Katliamı: 1992'de Yaşanan Tragik Olay
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1992 yılındaki Hocalı katliamında yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre en az 161 sivil öldü, Azerbaycan kaynakları ise bu sayıyı 800 olarak belirtiyor. O geceki olaylar ve bölgenin etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentinde yüzlerce kadın, yaşlı ve çocuk, Ermeni ablukasındaki şehri terk etmeye çalışırken vurularak ve donarak hayatını kaybetti.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), hazırladığı raporda o gece en az 161 sivilin öldüğünü bildirdi.

Raporda geçen resmi Azerbaycan kaynaklarına göre ise bu rakam 800.

Dağılan Sovyetler Birliği'nin son askerleri çekilirken yaşanan katliam öncesinde Hocalı, üç taraftan Ermeni askerler tarafından kuşatılmıştı.

Dağlık Karabağ'dan Ağdam'a doğru bırakılan son çıkıştan çıkmak isteyen sivillerin bir kısmı vurularak, bir kısmı da soğuktan donarak öldü.

Ermenistan ise hem olayın bu şekilde gerçekleştiğini hem de ölü sayısını reddediyor.

Bu dönemde yaşanan savaşın ardından Ermenistan'da yaşayan Azeri ve Azerbaycan'da yaşayan Ermeni kalmadı.

Gazeteci Arzu Geybullah ve Kafkas Enstitüsü Direktörü Alexander İskenderyan; katliamının gerçekleştiği ortamı, o geceyi ve sonrasında bölgenin nasıl etkilendiğini değerlendirdi.

BBC arşivlerinden o döneme ait görüntülerle derledik.

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