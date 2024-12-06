Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım dün akşam yayınladığı videoda kendilerinin ülkede kaos yaratmaya çalışan "terörist grupların" ilerlemesi karşısında Suriye hükümetinin yanında duracağını söyledi.

ABD VE İSRAİL'İ HEDEF GÖSTERDİLER

Kasım "Geçtiğimiz günlerde yaptıklarına rağmen hedeflerine ulaşamayacaklar ve biz Hizbullah olarak bu saldırganlığın hedeflerini elimizden geldiğince engellemek için Suriye'nin yanında olacağız" derken "saldırının" ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini öne sürdü.

HAMA ALINDI, MESAJ GELDİ

Kasım'ın yorumları Suriye muhalif güçlerinin dokuz gün önce başlattıkları ve "yıldırım saldırısı" olarak anılan saldırıları kapsamında son kazanımları olan stratejik Hama şehrini ele geçirmesinden birkaç saat sonra geldi. Kasım, Hizbullah'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı nasıl destekleyeceğine ilişkin ayrıntı vermedi ancak İran'a yakın grubun elinden geleni yapacağını söyledi.

ABD: İRAN FAALİYETLERİNİ DURDURMALI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde Suriye'deki son duruma ve İran'ın Beşşar Esed rejimine destek yollamaya hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin, "İran rejiminin 1979'dan bu yana en büyük terör ve istikrarsızlık kaynaklarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bunun için İran'ın Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini durdurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde BMGK'nin 2254 sayılı kararına atıf yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ülkedeki siyasi çözüm ve İran'ın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin son bulması için söz konusu kararın "anahtar" rol oynadığını vurguladı.