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Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

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Suriye'de silahlı muhalif grupların Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından stratejik Hama kentini ele geçirmeleri dünya kamuoyunda büyük ses getirirken Hizbullah da bu gelişmeden birkaç saat sonra konuyla ilgili açıklamada bulundu. Suriye'deki ilerleyişini sürdüren gruplar için "terörist" ifadesini kullanıp Esad rejiminin yanında duracaklarını ifade eden Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım "Bu saldırı ABD ve İsrail tarafından destekleniyor" açıklamasında bulundu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım dün akşam yayınladığı videoda kendilerinin ülkede kaos yaratmaya çalışan "terörist grupların" ilerlemesi karşısında Suriye hükümetinin yanında duracağını söyledi.

ABD VE İSRAİL'İ HEDEF GÖSTERDİLER

Kasım "Geçtiğimiz günlerde yaptıklarına rağmen hedeflerine ulaşamayacaklar ve biz Hizbullah olarak bu saldırganlığın hedeflerini elimizden geldiğince engellemek için Suriye'nin yanında olacağız" derken "saldırının" ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini öne sürdü.

HAMA ALINDI, MESAJ GELDİ

Kasım'ın yorumları Suriye muhalif güçlerinin dokuz gün önce başlattıkları ve "yıldırım saldırısı" olarak anılan saldırıları kapsamında son kazanımları olan stratejik Hama şehrini ele geçirmesinden birkaç saat sonra geldi. Kasım, Hizbullah'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı nasıl destekleyeceğine ilişkin ayrıntı vermedi ancak İran'a yakın grubun elinden geleni yapacağını söyledi.

ABD: İRAN FAALİYETLERİNİ DURDURMALI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde Suriye'deki son duruma ve İran'ın Beşşar Esed rejimine destek yollamaya hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin, "İran rejiminin 1979'dan bu yana en büyük terör ve istikrarsızlık kaynaklarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bunun için İran'ın Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini durdurmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde BMGK'nin 2254 sayılı kararına atıf yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ülkedeki siyasi çözüm ve İran'ın "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin son bulması için söz konusu kararın "anahtar" rol oynadığını vurguladı.

Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu örgütü amerika ve israil destekliyor diye savaşıyorsan pyd ile neden savaşmıyorsunuz? bu sorunun cevabı nedir? bilen birisi açıklasın

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Haber YorumlarıMustafa Işık:

İsrail şu şii hizbullahı bı yok etse

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Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Hüdapar ne düsünüyor acaba

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Haber Yorumlarıdehide:

Zaten İsraille düzgün savaşmamanızdan belliydi sizin katillerin yanında durduğunuz. Reisle beraber olun doğrunun yanında olun Suriyeyi reis yönetecek artık

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

önce kendinizi kurtarmaya bakın sonra esadı düşünürsünüz.

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Haber YorumlarıAli osman Altıntaş:

ortadoğuyu parçalama gerekçesi olan hizbullahın abd ve israil tasmalı olduğunun açıkça ilanıdır bu açıklama..

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

BMGK NE DEMEK BİLEN VARSA SÖYLESİN FİLİSTİNDE GAZZE BU KARAR GEÇERLİ DEĞİL Mİ İNSAN AKLIYLA DALGA GEÇMEK BU OLSA GEREK

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Haber YorumlarıOrhan Dik :

Arkadaş. HTŞ, ÖSO, Esed askerleri, Hamas... Bunların birleşip İsrail'e saldırması gerekiyor. Esed şuanda askerlerini İsrail sınırında tutuyor, çünkü İsrail girerse dönüşü yok savaşın, HTŞ ve ÖSO ise öyle ya da böyle halka zulmetmiyor kolay kolay. RTE seven bir insan olarak, asker kaynağını verimsiz kullanıyorlar, boşverin şimdi misakı milliyi felan.

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Haber Yorumlarımehmet istek:

bakın , orta doğudaki ve türkiye içindeki hamas, hizbullah,tarikat ve cemaatler de birer terör örgütüdür, türkiye halen daha yanlış şler yapıyor bir yaptı türkiyeden pkk ve ypg lilleri suriyeye geçirdi, şimdi suriyenin yarısı ellerinde ve türkiye sınırını komple almak üzereler az yer kaldı hataya bağlanacak ypg nin onun için bu bölgeleri temizleyip az kalan muhaliflerin olduğu yerleri de ypgy teslim edip devlet kurmak amaçları akp ve mhp de buna çanak tuutu, asleriimiz boşuna öldü

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Haber Yorumlarımehmet istek:

bakın, türkiye halen daha yanlış işler yapıyor bir yaptı türkiyeden pkk ve ypg lilleri suriyeye geçirdi, şimdi suriyenin yarısı ellerinde ve türkiye sınırını komple almak üzereler az yer kaldı hataya bağlanacak ypg nin onun için bu bölgeleri temizleyip az kalan muhaliflerin olduğu yerleri de ypgye teslim edip devlet kurmak amaçları akp ve mhp de buna çanak tuttu, askeriimiz boşuna öldü, biizm orda koruduğumuz göt kadar bir yer hani fıratın doğusunka kalacaklardı adamlr her yeriele geçirdiler

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