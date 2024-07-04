Hizbullah, İsrail'e roket ve İHA saldırısı düzenledi

Hizbullah, üst düzey saha komutanlarından Muhammed Nime Nasır'ın Çarşamba günü İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Lübnan'dan İsrail'e 200'den fazla roketle ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

İsrail ordusu saldırılarda bir askerlerinin öldüğünü, karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah askeri yapılarını ve diğer hedefleri" vurduklarını açıkladı.

Lübnan medyası da İsrail'in İHA saldırısında Houla kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu, 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyon başlatmasından bu yana, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan en yoğun çatışmalardan biri oldu.

Lübnan merkezli İslamcı örgüt Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'le topyekûn bir savaşa hazır olduklarını söylemişti.

7 Ekim'den bu yana hemen her gün İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da çoğu Hizbullah üyesi olmak üzere 400'den fazla kişi, İsrail'de de çoğu asker 25 kişi öldü.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyindeki Tire kenti yakınında İsrail saldırısında öldürülen Nasır'ın Hizbullah'ın güneybatı Lübnan'dan roket saldırıları düzenlemekle sorumlu Aziz Birlikleri'ni komuta ettiğini belirterek, Nasır'ı "çok sayıda terör saldırısını yönetmekle" suçladı.

Nasır'ın Beyrut'taki cenazesinde konuşan Hizbullah yetkilisi Haşim Seyfeddin ise "Düşmanı hiç tahmin edemeyeceği yerlerden vurmaya devam edeceğiz" tehdidinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki barış gücünden sözcü Kandice Ardiel, "Çok endişeliyiz, çünkü herhangi bir olay bir yanlış anlaşılmaya neden olup olayları daha da büyütebilir" diyerek iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Hizbullah ve Hamas İsrail, İngiltere ve bazı batılı ülkelerce "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.