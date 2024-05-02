Hitler'in yakın arkadaşı Herman Göring'in evinde el ve ayakları kesilmiş beş iskelet bulundu

Alman ve Polonyalı arkeologlar, Nazi Partisi'nin önde gelen isimlerinden ve savaş suçlarından mahkum edilmiş olan Herman Göring'in evinde kazı yaparken, elleri ve ayakları kesilmiş beş iskelet bulduklarını açıkladı. Bu iskeletler, Adolf Hitler'in yakın çevresi için kullanılan ve bir orman karargahı olarak hizmet vermiş olan, labirent gibi bir sığınak ve kalıntılar bölgesinde keşfedildi. Araştırmacılar, bölgeyi terk edilmiş haliyle incelemek ve bazı inşaat malzemeleri aramak için geldiklerini, fakat bu sırada beklenmedik ve korkunç bir keşifle karşılaştıklarını belirttiler.

Araştırmacılar, Göring'in evinin ahşap zemininin altında ilk olarak bir insan kafatası bulduklarını, ardından üç yetişkin, bir genç ve bir bebek olmak üzere toplamda beş iskelet bulunduğunu söylediler. Bu iskeletlerin hiçbirinde el ve ayak kısımları bulunmamaktaydı ve vücut bütünlükleri bozulmuştu.

Kazı başkanı Piotrek Banaszkiewicz iskeletlerin durumunu, "Ciddi şekilde deforme olmuşlardı. Omurgalar eğri, çarpık kafataslarında göz yuvaları görünmüyor, çeneler yerinden çıkmıştı ve kafataslarında dişler aşınmıştı, bu da iskeletlerin yaşlı birer insana ait olduğunu gösteriyor. Üzerlerinde herhangi bir giysi ya da mücevher izine rastlanmadı, bu da cesetlerin gömülmeden önce soyulmuş olabileceğini düşündürüyor," şeklinde açıkladı.

Araştırmayı yürüten ekibin bir üyesi olan Oktavian Bartoszewski, iskeletleri gördükten sonra ekibin "tamamen şok olduğunu" ifade etti.

Polonyalı polisler, yeni işlenmiş bir suçla ilgili kanıt bulamadıklarını belirtirken, cesetlerin İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olabileceği şüphesi arttı. Savcılar, bulunan cesetlerin Nazi savaş suçlarının kurbanları olup olmadığını belirlemek için bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyorlar.

"Kurt İni" olarak bilinen bu bölge, bugün Polonya sınırları içinde yer almakta ve geniş bir alana yayılmış eski bir Nazi karargahıdır. Hitler'in 1941'den 1943'e kadar bu yeri yarı zamanlı bir üs olarak kullandığı ve Sovyetler Birliği'ne yönelik Nazi işgalini başlatmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.