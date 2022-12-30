Hırsızlardan korumak istediği parasını öyle bir yere sakladı ki! Tüm serveti saniyeler içinde gitti

Roma'nın Monteverde kentinde bir adam hırsızlardan korktuğu için şöminesine, biriktirdiği 17 bin eurosunu sakladı. Fakat durumdan haberi olmayan eşi şömineyi yakınca adamın tüm serveti bir anda gitti.

İtalya'nın Roma şehrinde yaşanan olay duyanları şaşırttı. Bir adam parasını hırsızlardan korumak isterken, sakladığı yeri hesap edemeyince tüm servinden oldu.

EŞİNE SÖYLEMEMİŞ

Messaggero gazetesine konuşan adam, ev satın almak için biriktirdiği parasını eve hırsız girecek korkusuyla en güvenli yerin şömine olduğunu düşündüğü için şömineye sakadığını söyledi. Adam, eşine haber vermediğini eve geldiğinde eşinin şömineye yaktığını görünce neredeyse üzüntüden öleceğini söyledi.

PARALARI YENİSİ İLE DEĞİŞTİREBİLECEK

Tüm birikim saniyeler içinde kül olan adama ise iyi haber kardeşinden geldi. Adam zarar gören ve tam küle dönmeyen parasını kurtarmak için posta ofisinde çalışan kardeşi ile irtibata geçti. Seri numaraları görünen paralar yenisi ile değiştirilebilecek.