Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim Güney Asya'da tansiyonu yükseltirken, Yeni Delhi cephesinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalar dikkat çekmeye başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakınlığıyla bilinen emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye için küstah sözler sarf etti.

"GEREKİRSE TÜRKİYE'Yİ CEHENNEME ÇEVİREBİLİRİZ"

Hintli gazeteci Neena Rai'nin YouTube kanalı New India Junction'da konuşan General Bakshi, Türkiye'nin hilafeti yeniden canlandırma niyetinde olduğunu ve Müslüman dünyasında liderlik iddiası taşıdığını savundu. Türkiye'yi doğrudan Hindistan'a düşman olmakla suçlayan Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz. Türkiye bir süredir kötü davranıyor" diyerek açık bir tehditte bulundu.

"KEŞMİR'E 3 BİN KİŞİ GÖNDERDİLER" İDDİASI

Bakshi, Türkiye'nin Pakistan-Hindistan hattındaki gerilime müdahil olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin Keşmir bölgesine 3 bin kişilik bir unsur gönderdiğini öne sürdü.

"TÜRKİYE GÜÇ GÖSTERİSİ PEŞİNDE"

Hintli komutan, Türkiye'nin uluslararası alanda bir güç olarak konumlanmaya çalıştığını belirterek, "Bir dünya gücü olmaya çalışıyorlar, olduklarını göstermek istiyorlar ama Hindistan'ın nükleer silahları ve uzay gücü var. Türkiye'nin böyle bir kapasitesi yok" dedi.