Hindistan, Pakistan ile İthalatı Yasakladı

HİNDİSTAN, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, yasağın derhal yürürlüğe gireceği belirtilerek, söz konusu kararın 'ulusal güvenlik ve kamu politikası' gereği alındığı kaydedildi.

Yeni Delhi yönetimi ayrıca, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ile kargoların alımının askıya alındığını, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığını açıkladı.