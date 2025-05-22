Hindistan, Pakistan'a Su Paylaşımını Redetti

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ın Hindistan'ın hak sahibi olduğu nehirlerden su alamayacağını açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan sınırında bulunan kuzeybatıdaki Racastan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Modi, "Pakistan her terör saldırısının bedelini ağır ödemek zorunda kalacak. Pakistan ordusu ödeyecek, Pakistan ekonomisi ödeyecek" dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında uzun yıllardır tartışma konusu olan su paylaşımı meselesine değinen Modi, Pakistan'ın Hindistan'ın hak sahibi olduğu nehirlerden su alamayacağını ifade etti.