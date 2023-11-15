Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Otobüsün aşırı kalabalık ve aşırı hızlı olduğu belirtilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

- Hindistan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde yolcu otobüsü yaklaşık 300 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, otobüsün Cemmu Keşmir'den Kishtwar'a gittiği belirtilerek, aşırı kalabalık olduğu ve aşırı hız yaptığı aktarıldı.

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.