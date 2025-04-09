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Tarlada çalışan 8 işçi feci şekilde can verdi

Tarlada çalışan 8 işçi feci şekilde can verdi
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Hindistan'da tarlada çalışan 8 kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bu sabah etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düştü.

Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybederken, yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

ÜLKEDE KUDUZ SALGINI ALARMI

Öte yandan; Hindistan'ın kuzeydoğusunda görülen kuduz salgını nedeniyle en az 3 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de salgından etkilendi. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için belirli alanlarda kısıtlama uygulamaya başladıklarını duyurdu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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