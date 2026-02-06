Hindistan'da kömür madeninde patlama: 18 ölü
Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde yasa dışı işletilen bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 18 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarında, ağır yaralı bir madenci hastaneye kaldırıldı.
- Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki yasa dışı bir kömür madeninde patlama yaşandı.
- Patlamada 18 işçi hayatını kaybetti.
- Olaydan ağır yaralı kurtarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletine bağlı Doğu Jaintia Hills bölgesinde, yasa dışı faaliyet gösteren bir kömür madeninde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 18 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Olaydan ağır yaralı olarak kurtarılan 1 madencinin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Madende başka işçilerin de mahsur kalmış olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.