Hindistan'da Yangında 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Yangın, binadaki bir depoda tutuşan kimyasalların alev almasıyla başladı ve kısa sürede tüm binaya sıçradı. 21 kişi ise tahliye edildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir bina alev alev yandı. Binadaki bir depoda kimyasalların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede tüm binaya sıçradı. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında binada bulunan 9 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi tahliye edildi.
Telangana Eyalet Başbakanı Kalvakuntla Chandrashekar Rao, yetkililere olayda mağdur olanlara gerekli yardımların bir an önce yapılması talimatı vererek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
İtfaiye yetkilileri, yangının çıkış nedeninin depoda tutuşan kimyasallar olduğunu doğruladı. - YENİ DELHİ