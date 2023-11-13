Haberler ›› Dünya ›› Hindistan'da Yangında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Yangında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Hyderabad şehrinde bir binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Yangın, binadaki bir depoda tutuşan kimyasalların alev almasıyla başladı ve kısa sürede tüm binaya sıçradı. 21 kişi ise tahliye edildi.