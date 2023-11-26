Hindistan'da üniversite konserinde izdiham: 4 öğrenci hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir üniversitede düzenlenen konserde çıkan izdihamda en az 4 öğrenci hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. İzdiham, Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram'ın yaklaşık 223 kilometre kuzeyindeki Ernakulam bölgesinde bulunan Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde meydana geldi.

YENİ DELHİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir üniversitede Cumartesi günü düzenlenen konserde çıkan izdihamda en az 4 öğrenci hayatını kaybetti ve onlarca kişi de yaralandı.

İzdiham, Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram'ın yaklaşık 223 kilometre kuzeyindeki Ernakulam bölgesinde bulunan Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (CUSAT) meydana geldi.

Eyalet Sağlık Bakanı Veena George yaptığı açıklamada, "Ernakulam CUSAT'ta meydana gelen izdihamda 4 kişi ölü bulundu ve çok sayıda kişi de yaralandı" dedi.

Yaralı öğrenciler çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer bir teknoloji festivali kapsamında şarkıcı Nikhita Gandhi'nin kampüsteki bir açık hava oditoryumunda sahne aldığını söyledi.

Yerel haberlere göre sadece bilet sahibi olanlar konsere girebildi ancak yağmurun başlamasıyla ortalık karıştı. Dışarıda bekleyen insanlar sağanak yağıştan korunmak için salona koşarak izdihama yol açtı.