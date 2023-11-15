Hindistan'da tünel kazasını araştırmak için komite kuruldu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, pazar günü yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ederken, çökmenin nedenini araştırmak üzere bir inceleme komitesi kuruldu.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, pazar günü yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ederken, çökmenin nedenini araştırmak üzere bir inceleme komitesi kuruldu.

Uttarakhand hükümeti, uzman komitesinde afet yönetiminden, jeoloji enstitüsünden ve bina araştırma enstitüsünden bilim insanlarının bulunduğunu ifade etti. Yerel yetkililer, komitenin dün çalışmlaarına başladığını ifade ederken çöken tünelde mahsur kalan işçilerin henüz kurtarılamadığını belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN ÇELİK BORULAR KULLANILIYOR

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh, tünelde mahsur kalan işçilerin güvende olduğunu işçilere yiyecek, su ve oksijen sağlandığını ifade etti. Singh, kurtarma çalışmaları ile ilgili olarak işçilerin tahliye edileceği bir geçit oluşturmak için tünele büyük çaplı çelik borular yerleştitileceğini ve işçilerin bu şekilde kurtarılacağını kaydetti.