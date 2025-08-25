Hindistan'da Traktör-Kamyon Çarpışması: 9 Ölü, 42 Yaralı

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde traktörle kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinden yetkililer, Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10'da bir kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarptığını bildirdi. Kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini de aktardı.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı.