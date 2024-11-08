Hindistan'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı

Hindistan'dan paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir tapınağa gelen insanların kutsal sandıkları klima suyunu içmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Görüntülerde insanların suyun damladığı yerde sıraya girdikleri görüldü. Kimisi suyu içerken, kimisi yüzüne sürmeyi tercih etti. Bazıları Hintlilerin de suyun damladığı yerde durup dua ettiği görüldü. İzleyenlere "pes" dedirten görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.