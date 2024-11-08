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Hindistan'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı

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Hindistan'da bir tapınağa gelen insanlar, kutsal sandıkları klima suyunu içmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Hindistan'dan paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir tapınağa gelen insanların kutsal sandıkları klima suyunu içmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Görüntülerde insanların suyun damladığı yerde sıraya girdikleri görüldü. Kimisi suyu içerken, kimisi yüzüne sürmeyi tercih etti. Bazıları Hintlilerin de suyun damladığı yerde durup dua ettiği görüldü. İzleyenlere "pes" dedirten görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Hindistan'da tapınakta kutsal sanılan su klimaya ait çıktı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Bunların beynini kuşa tak, geri uçar, öyle olmaz tahliye borusuna tapaydınız

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Haber YorumlarıMülayim:

ben de duymuştum klima suyunun çok şifalı olduğunu kafa da yapıyormuş galiba:))))

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Haber YorumlarıCasus:

aynı zemzem gibi, hac öncesi zemzem kuyusuna tankerlerle su boşaltılması gibi!

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BUNLAR BİZDEN BİR TIK ÖNDE......

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Haber YorumlarıMapo 77:

hindistan zemzem suyu

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