Hindistan'da okul müdürü, cinsel içerikli film izledikten sonra 6 yaşındaki çocuğu istismar etti

İsmi Ramesh Chandra Katara olarak açıklanan müdür, başka bir kız çocuğunun velisinin Dungarpur polis karakoluna şikayette bulunmasının ardından gözaltına alındı.

SORGUDA BAĞIMLI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Sanık, Ramesh Chandra Katara olarak sorgusu sırasında polise şok edici açıklamalarda bulundu. Sapkın müdür, polise cinsel içerikli film bağımlısı olduğunu ve film izledikten sonra kıza cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

DİĞER ÖĞRENCİLER DE TACİZE UĞRAMIŞ

Şikayet tutanaklarında başka bir öğrenci, tatil sırasında okul ile ilgili bir mesele bahanesiyle müdür tarafından çağrıldığını ifade etti. İddiaya göre, müdür genç kıza cinsel tacizde bulundu. Aynı şekilde, diğer kızlar da bilgisayar dersleri gibi çeşitli bahanelerle müdürün odasına çağrıldı ve benzer cinsel istismara uğradılar.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR

Rajasthan Milli Eğitim Bakanlığı, olayı utanç verici olarak tanımladı ve müdürün yargılanma sürecini yakından takip edeceklerini açıkladı.