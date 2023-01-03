Hindistan'da oğlunun arkadaşını vuran adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hindistan'da yılbaşı partisinde bir kişi evine gelen oğlunun arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Yaralı konuk hastanede hayatını kaybederken, ev sahibi de kalp krizi geçirip öldü.

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. BBC'de yer alan habere göre,Karnataka eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki Manjunath Olekar, yılbaşı gecesi Shivamogga kentindeki evinde davet verdi.

YANLIŞLIKLA OĞLUNUN ARKADAŞINI VURDU

Yeni yılı kutlamak için atış yapmak üzere silahını hazırlayan Olekar, oğlunun arkadaşı olarak davete gelen 34 yaşındaki Vinay U'yu yanlışlıkla vurdu. Hastaneye kaldırılan Vinay U, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alınca şoka giren Manjunath Olekar, kalp krizi geçirdi. Olekar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.