Hindistan'da Mitingde İzdihamda ölü sayısı 38'e yükseldi
Hindistan'ın Karur kentinde düzenlenen Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi mitinginde çıkan izdihamda 38 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Mitinge beklenenden fazla katılım olmasının olayda etkili olduğu biliniyor.

HİNDİSTAN'ın Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi tarafından düzenlenen mitingde çıkan izdihamda 38 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha miting düzenledi. 10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına yaklaşık 120 bin kişi gidince alanda izdiham yaşandığı bildirildi. Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tamil Nadu, Karur'daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
