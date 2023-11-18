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Hindistan'da mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmaları kesintiye uğradı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 40 işçi için kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğradı. Yetkililer, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktardı.