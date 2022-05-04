Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü - Haberler

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Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü

Hindistan'da Sampat Batti ve Dhansa isimli iki kabile üyesinin inek kestiğine yönelik iddia halkı ayaklandırdı. İkilinin evlerini basan halk, Sampat Batti ve Dhansa'yı sopalarla döverek öldürdü.

Hindistan'da kutsal olarak sayılan ineklere yönelik kötü davranışlar büyük tepkiyle karşılanıyor. Madhya Pradesh eyaletinde iki kabile üyesi Sampat Batti veDhansa isimli iki kişinin inek kestiği iddiası ise halkı ayağa kaldırdı.

EVLERİNİ BASTILAR

Halk, Sampat Batti veDhansa'nın evinin bastıktan sonra ikiliyi dışarı çıkararak öldüresiye dövdü. Vücutlarına sopa darbeleri alan ikili bir süre sonra dayanamayarak öldü.

İNEĞİ KESTİKLERİ ALET EVDEN ÇIKTI

İkilinin evinde yapılan aramalarda da ineği kestikleri belirlenen aletler bulundu. Polis şefi Police SK Maravi, cinayetin ineğin kesilmesi nedeniyle işlendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hindistan, İnek, Dünya, Haberler

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