Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü

Hindistan'da kutsal olarak sayılan ineklere yönelik kötü davranışlar büyük tepkiyle karşılanıyor. Madhya Pradesh eyaletinde iki kabile üyesi Sampat Batti veDhansa isimli iki kişinin inek kestiği iddiası ise halkı ayağa kaldırdı.

EVLERİNİ BASTILAR

Halk, Sampat Batti veDhansa'nın evinin bastıktan sonra ikiliyi dışarı çıkararak öldüresiye dövdü. Vücutlarına sopa darbeleri alan ikili bir süre sonra dayanamayarak öldü.

İNEĞİ KESTİKLERİ ALET EVDEN ÇIKTI

İkilinin evinde yapılan aramalarda da ineği kestikleri belirlenen aletler bulundu. Polis şefi Police SK Maravi, cinayetin ineğin kesilmesi nedeniyle işlendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.