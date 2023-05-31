Hindistan'da Kaplan Ailesinin İkizleri Dünyaya Geldi

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletindeki koruma alanında yaşayan "kaplan ailesinin" ikizleri dünyaya geldi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Madhya Pradeş'teki Panna Kaplan Koruma Alanı yetkilileri, alandaki bir dişi kaplanın, ikiz yavrularıyla görüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, yavruların yaklaşık 4 aylık ve sağlıklı olduğunu söyledi.

Anne kaplanın, dişi yavrusunun da mayıs başında ikizleriyle görüldüğünü aktaran yetkililer, böylelikle alanda 4 yavrunun dünyaya gözlerini açtığını belirtti.

Yetkililer, anne ve dişi yavrusunun birbirlerine yakın zamanda ikiz yavrular dünyaya getirdiğine dikkati çekti.

Dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor

Madhya Pradeş'te 542 kilometrekarelik alana kurulu Panna Ulusal Parkı'ndaki Kaplan Koruma Alanı kaplanların yanı sıra çeşitli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Panna Kaplan Koruma Alanı'nda yaklaşık 78 kaplan olduğu tahmin ediliyor.

Dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'inin bulunduğu Hindistan'da 50 yıl önce hayata geçirilen "Proje Kaplan" ile o dönem 9 olan kaplan varlığı 53'e çıkarılarak koruma altına alınmıştı. Proje kapsamında 2022'de ülkedeki kaplan nüfusu 3 bin 167'ye yükselmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) verileri, nesli tükenmekte olan kaplanlardan dünyada 4 bin 500 civarında kaldığını ortaya koyuyor.