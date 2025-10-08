Haberler

Hindistan'da heyelan: 15 ölü

Hindistan'da heyelan: 15 ölü
Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu bir yolcu otobüsünün üzerine kayalar düştü. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde heyelan nedeniyle dağdaki kayalar bir yolcu otobüsünün üzerine düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda bir yolcu otobüsü kayaların altında kaldı.

OTOBÜSTE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yerel yetkililer, Bilaspur bölgesindeki olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüste arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileterek, ailelere maddi destek sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
