Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı - Haberler

Hindistan'da sokaklar durulmuyor. Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle sokağa inen halk, protesto gösterilerini sürdürüyor.

GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA

Polis tarafından yapılan açıklamada, Jharkhand eyaletinin Ranchi kentinde hız kesmeden devam eden protestolarda Cuma günü yaralanan 2 kişinin bugün hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Yetkililer ayrıca, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada polislerin de yaralandığını açıkladı.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Başkent Yeni Delhi'de de bir araya gelen onlarca kişi, Delhi Cuma Camisi'nin dışında sloganlar atarak Sharma'nın tutuklanmasını talep etti. Polis, ilk büyük çaplı gösterinin ardından kalabalığın dağıldığını, fakat birkaç kişinin protesto gösterisine devam ettiğini bildirdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Prayagraj kentinde düzenlenen protestolarda ise, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.100'den fazla kişi tutuklandıUttar Pradeş eyaletindeki protestolarda 100'den fazla gösterici tutuklandı. Srinagar kentinde ise, bazı dükkanlar ve iş yerleri akşam saatlerinde kapatıldı. Birçok noktada internet bağlantısı kesildi. Ranchi'nin bazı bölgelerince Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı uygulandı.

NUPUR SHARMA GÖREVDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama ve eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Halk Partisi, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Sharma'yı görevden ihraç etmişti.

İhlas Haber Ajansı / Dünya