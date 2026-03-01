Hindistan'da fabrikada patlama: 21 ölü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu bir fabrikada patlama meydana geldiğini açıkladı.

21 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Fadnavis patlamada, 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını kaydetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Fadnavis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı