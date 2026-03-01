Haberler

Hindistan'da fabrikada patlama: 21 ölü

Hindistan'da fabrikada patlama: 21 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Eyalet Başbakanı, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

  • Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir fabrikada patlama meydana geldi.
  • Patlamada 21 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı.
  • Patlama, Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu bir fabrikada gerçekleşti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu bir fabrikada patlama meydana geldiğini açıkladı.

21 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Fadnavis patlamada, 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını kaydetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Fadnavis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

İlaçlama gerçekleşmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...