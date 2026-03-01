Hindistan'da fabrikada patlama: 21 ölü
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Eyalet Başbakanı, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve inceleme başlatıldığını duyurdu.
- Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir fabrikada patlama meydana geldi.
- Patlamada 21 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı.
- Patlama, Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu bir fabrikada gerçekleşti.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nagpur kentinde patlayıcıların olduğu bir fabrikada patlama meydana geldiğini açıkladı.
21 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI
Fadnavis patlamada, 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını kaydetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Fadnavis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı