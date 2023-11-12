Hindistan'da Diwali Festivali Coşkuyla Kutlandı

Hindistan'ın dört bir yanında Hindu ışık festivali Diwali coşkuyla kutlandı. Festivalde ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe ve bilginin cehalete karşı zaferi kutlandı. Ayodhya şehri yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırarak 2,2 milyon toprak kandil yaktı.

BENGALURU, BHOPAL, 12 Kasım (Xinhua) -- Hindu ışık festivali Diwali, Hindistan'ın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Hindular, festivalde ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe ve bilginin cehalete karşı zaferini kutlamak amacıyla kandil ve fenerler yakıp havai fişekler attı.

Hindistan'da yılın en önemli festivali olan Diwali, evlere çeki düzen vermek, yeni kıyafetler satın almak ve elbette partilerin, ziyafetlerin ve hediye alışverişinin tadını çıkarmak için bir fırsat olarak görülüyor. Festival bu yıl 12 Kasım'a denk geliyor.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ayodhya şehri, festival öncesindeki Deepotsav kutlamaları sırasında 2,2 milyonu aşkın toprak kandil yakarak bu kadar çok sayıda kandil yakma alanında yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.