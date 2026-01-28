Haberler

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düştü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düştü
Güncelleme:
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Sonamarg tatil beldesinde meydana gelen çığda can kaybı yok, ancak hava koşulları nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

HİNDİSTAN'ın Cammu Keşmir bölgesindeki tatil beldesi Sonamarg'da çığ düştüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Ganderbal ilçesinde gece saatlerinde çığ meydana geldiği belirtildi. Sonamarg tatil beldesinde etkili olan çığın ardından can kaybı yaşanmadığını kaydeden yetkililer, yapılarda da herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Srinagar Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiği, kara ve demir yolu güzergahlarının da geçici olarak ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

