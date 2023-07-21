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Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü

Dünya Haberleri

Hindistan'da 24 yaşındaki bir şahıs, 19 yaşındaki kız kardeşini komşuları ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdü. Cani adam, elinde kesik kafa ile uzun bir süre caddede yürüdü.

Hindistan'da elinde kesik kafa ile yürüyen bir şahıs, polisi harekete geçirdi. Gözaltına alınan 24 yaşındaki Riyaz, 19 yaşındaki kız kardeşinin komşuları ile ilişkisi olduğunu ve uyarmasına rağmen bu ilişkiyi sonlandırmaması nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti. Polisler, genç kızın cansız bedenini ise evine gidince buldu.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı sköyünde, polis bir adamın elinde kesik kafa ile caddede yürüdüğü ihbarı aldı. Olay yerine giden polis, ismi Mohammed Riyaz olarak açıklanan 24 yaşındaki adamı gözaltına alıp polise merkezine götürdü.

Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü

Riyaz, verdiği ifadede 19 yaşındaki kız kardeşinin komşuları ile ilişkisi olduğunu söyledi. Riyaz, kız kardeşini ilişkiyi bitirmesi için uyarmasına rağmen bitirmeyince öldürdüğünü itiraf etti.

Bir başka bir ekip ise Riyaz'ın evine gitti. Evde yapılan aramada Riyaz'ın kız kardeşine ait bedenini buldu. Polis, evde kimsenin olmadığı bir sırada Riyaz'ın kız kardeşi ile komşuları ile ilişkisi yüzünden tartıştığını, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Riyaz'ın bahçeden aldığı balta ile kız kardeşinin kafasını keserek öldürdüğünü söyledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (2)

Altay Bozkurt:

IGRENC PISLIK MAHLUK! ALLAHIN GAZABI SENIN ÜZERINE OLSUN CANi !!!!!

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Levent Adana:

ALLAH belani versin. Peki komsuna ne yaptin?

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