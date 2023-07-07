Hindistan'da bir adam, karısı ile ilişki yaşayan arkadaşının boğazını kesip kanını içti

Hindistan'ın Karnataka bölgesinde bir erkek, iddiaya göre arkadaşının boğazını kesip kanını içtiği için tutuklandı. Adamın korkunç cinayeti, arkadaşının eşiyle ilişki olduğu gerekçesiyle işledi ileri sürüldü.

BOĞZINI KESİP KANINI İÇTİ

Yetkililere göre, 19 Haziran'daVijay adlı adam, arkadaşı Maresh'in karısıyla bir ilişkisi olduğunu düşünüyordu. Raporlara göre, olayın videosu, Bengaluru'dan yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olan Karnataka'nın Chintamani bölgesindeki Siddepalli çaprazında meydana geldi. Vijay, Maresh ileihanet nedeniyle tartışmaya başladı. Öfkeli adam, sinir krizi geçirerek, Maresh'in boğazını keskin bir aletle kesti. Vijay daha sonra boğazını kestiği arkadaşının kanını içti.

HAYATTA KALDI

Bir cep telefonu tarafından kaydedilen olayın görüntülerde, boğazı kesildikten sonra acı çeken Maresh'in Vijay tarafından yumruklandığı ve tokatlandığı görülüyor.

CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN YARGILANIYOR

NDTV'nin raporuna göre boğazı kesilen Maresh hayatta kaldığı ve bir hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Vijay hakkında, Kencharlahalli polis istasyonunda cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.