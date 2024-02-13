Hindistan'da binlerce çiftçi, tarım araçlarıyla başkent Delhi'ye girmeye başladı

Avrupa'dan sonra Hindistan'da da çiftçiler geniş çağlı protestolara başladı.

Hindistan'da çiftçiler, minimum destek fiyatı talebiyle Delhi'ye doğru geniş çaplı bir protesto yürüyüşü başlattı. Binlerce çiftçi, traktör ve diğer tarım araçları ile başkent Delhi'ye doğru hareket etmeye başladı. Polis ekipleri, çiftçilere sert müdahalede bulunarak bazılarını gözaltına aldı ve Delhi'ye giden bütün yolları kapattı. Çiftçilerin araçlarında altı aylık yiyecek, erzak ve lojistik malzeme bulunduğu belirtildi. Çiftçi birlikleri ve Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesi'nin çekirdek komitesi, diğer eyaletlerdeki çiftçilerden destek talep etmek üzere ziyaretlerde bulundu.

Minimum destek fiyatı (MDF) talebiyle Delhi'ye doğru yol alan binlerce çiftçi, traktör ve diğer tarım araçları ile birlikte başkent Delhi'ye doğru hareket etmeye başladı. Çiftçilere sert müdahalede bulunan ve bazı çiftçileri gözaltına alan polise ekipleri Başken Delhi'ye giden bütün yolları barikat ve kapanlar ile kapattı.

Bazı istihbarat raporlarına göre, çiftçilerin araçlarında altı aylık yiyecek, erzak ve lojistik malzeme bulunuyor.

Raporlar ayrıca, Delhi'nin uzak ve ulaşılamayan sınırlarının, çiftçiler için potansiyel giriş noktaları olabileceğini belirtiyor. Çiftçi birliklerinin planına göre, Delhi'ye girişin ana noktaları Shambhu Sınırı (Ambala), Khanori (Jind) ve Dabwali (Sirsa) olarak belirlenmiş. Çiftçi liderleri ve Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesi'nin (KMSC) çekirdek komitesi, Kerala, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Maharashtra, Uttarakhand ve Tamil Nadu'daki çiftçilerden destek talep etmek üzere ziyaretlerde bulundu.

Bu arada, Delhi'nin Noida ve Ghaziabad güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.