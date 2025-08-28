Hindistan'da Bina Çökmesi: 17 Ölü
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yasa dışı inşa edildiği öne sürülen binanın müteahhidinin gözaltına alındığını açıkladı.
