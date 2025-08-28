Hindistan'da Bina Çökmesi: 17 Ölü

Hindistan'da Bina Çökmesi: 17 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maharashtra eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, yasa dışı inşa edilen binanın müteahhidini gözaltına aldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HİNDİSTAN'ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yasa dışı inşa edildiği öne sürülen binanın müteahhidinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu

Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.