Hindistan'da 6 Saatten Kısa Sürede Evlenen 2 Bin 413 Çift Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

Hindistan'ın Racastan eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde 6 saatten kısa sürede evlenen 2 bin 413 çift, iki farklı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Törene 1 milyondan fazla kişi katıldı ve yeni çiftlere hediyeler takdim edildi. Tören, maddi olarak evlenmekte zorlanan çiftlere destek sağlamak amacıyla düzenlendi.

Hindistan'da 6 saatten kısa sürede evlenen 2 bin 413 çift, adlarını yalnızca evlilik cüzdanına değil, iki farklı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazdırdı.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin Racastan eyaletinde 26 Mayıs'ta toplu nikah töreni düzenlendi.

Törende, Müslüman ve Hindu toplumlarından 4 bin 826 kişi 6 saatten kısa bir sürede dünya evine girdi.

Böylelikle 2 bin 413 çift, "12 saatte evlenen en çok çift" ve "24 saatte evlenen en çok çift" olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Racastan Başbakanı Ashok Gehlot'un da katıldığı törene, çiftlerin aileleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 1 milyondan fazla kişi yer aldı.

Törenin ardından yeni çiftlere, takı ve ev eşyası gibi hediyeler takdim edildi.

Toplu nikah töreninin, yoksul kesimlerde yaşayan ve maddi olarak evlenmekte zorlanan çiftlere destek sağlayan bir sivil toplum kurulu tarafından organize edildiği bilgisi paylaşıldı.