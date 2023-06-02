Hindistan'da 33 yıldır kayıp olan adam evine geri döndü: Meditasyon yaptım

Hindistan'da 33 yıl önce kaybolan ve ailesi tarafından öldüğü düşünülen 75 yaşındaki Hanuman Saini, evine geri döndü. Ailesi tarafından dönüşü büyük bir sevinçle karşılanan adam, bu süre boyunca bir tapınakta meditasyon yaptığını söyledi.

Hindistan'da 33 yıl önce kaybolan 75 yaşındaki Hanuman Saini, Rajasthan'ın Alwar şehrinde bulunan evine ve ailesine geri döndü. 1989 yılında Delhi'deki iş yerinden aniden kaybolan Saini'nin ailesi, onun hayatta olabileceği umudunu yitirip 2022'de ölüm belgesi çıkartmıştı. 30 Mayıs'ta evine dönen Saini, ailesinden uzakta geçirdiği 33 yılda Himachal Pradesh'te bulunan Kangra Mata tapınağında meditasyon yaptığını belirtti.

"UMUDUMUZU KAYBETMİŞTİK"

Rajasthan'daki Khairthal'a trenle ulaşan Saini, bir kişi tarafından tanındı ve Alwar'daki evine geri götürüldü. Saini'nin büyük oğlu Ramchandra, "Babamızın hayatta olabileceği konusundaki umudumuzu kaybetmiştik ama geri döndüğü için çok mutluyuz" dedi.