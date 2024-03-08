Üye Girişi
Haberler

Hindistan, Çin sınırına 10.000 kişilik ek askeri güç konuşlandırdı

Güncelleme:

Bloomberg'in raporuna göre, Hindistan, Çin ile anlaşmazlık yaşadığı sınırının batı kesimine 10.000 askeri yeniden konuşlandırdı. Ayrıca, zaten sınırda bulunan 9.000 askerin de yeni bir savaş komutanlığı altına alınacağı belirtiliyor. Yaklaşık 20.000 askeri güç, Uttarakhand ve Himachal Pradesh eyaletlerindeki sınırın 532 kilometrelik bölümünü koruyacak.

Bloomberg'in ismi vermediği yetkililere dayanarak verdiği habere göre, Hindistan, Çin ile anlaşmazlık yaşadığı sınırının batı kesimine 10.000 askeri yeniden konuşlandırdı. Rapor ayrıca, zaten sınırda bulunan 9.000 askerin de yeni bir savaş komutanlığı altına alınacağını belirtiyor.

Yetkililere göre, yaklaşık 20.000 askeri güç, Uttarakhand ve Himachal Pradesh eyaletlerindeki sınırın 532 kilometrelik bölümünü koruyacak.

Bu haber, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaisankar'ın, Çin'in anlaşmalarına uymadığını iddia etmesinden hemen sonra ortaya çıktı. Diplomat, bu durumun "ilişkinin istikrarını" ve Pekin'in "niyetlerini" sorguladığını ifade etti. Jaisankar, bu açıklamayı Perşembe günü Tokyo'da düzenlenen Raisina Yuvarlak Masa tartışmasında yaptı.

Ekim ayında Bloomberg, Hindistan'ın Çin ve Pakistan sınırlarında "sürpriz saldırıları" önlemek için bir drone gözetleme sistemi kurduğunu rapor etmişti. Ayrıca, Güney Asya ülkesinin, özellikle Çin'in genişleyen füze ve nükleer silahlanmasına karşı oluşturulan Entegre Roket Kuvveti (ERK) adlı yeni bir birim kurduğu biliniyor.

Hindistan ile Çin arasındaki ilişkiler, 2020 Haziran'ında Ladakh'taki Galvan Vadisi'nde askeri çatışma yaşanmasının ardından gerilmişti. Geçen yıl, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ladakh'taki durumu sakinleştirmek için Johannesburg'daki BRICS zirvesinde bir araya geldiler. Son askeri görüşmeler ise bir ay önce gerçekleşti, ancak herhangi bir ilerleme açıklanmadı.

Çin'in Hint Okyanusu bölgesinde artan varlığı, Pekin'in araştırma gemilerinin casusluk amacıyla kullanabileceği endişesiyle Hindistan tarafından bir tehdit olarak algılanıyor.

İki taraf arasında, bölgedeki stratejik müttefiklerle ilişkileri güçlendirme çabalarında da sürtüşmeler yaşanıyor. Örneğin, Maldivler gibi stratejik bir adalar ülkesi, Hindistan'dan uzaklaşıp Pekin'e daha fazla yaklaşırken, Hindistan'ın komşularıyla daha etkin bir şekilde ilişki kurması gerektiği yönünde önceki açıklamaları hatırlatılıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Hindistan Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title