3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı

Hindistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısının Ardından Güvenlik Danışma Kurulunu Yeniliyor

Hindistan, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısının Ardından Güvenlik Danışma Kurulunu Yeniliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısının ardından Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nda önemli değişiklikler yaptı. Eski RAW başkanı Alok Joshi, kurulun başına atandı.

HİNDİSTAN'da hükümet, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nun başına, istihbarat kurumunun eski başkanını getirdi.

Cammu Keşmir'deki terör saldırısı sonrası Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim sürerken Yeni Delhi hükümeti, Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nun (NSAB) yönetiminde değişikliğe gitti. Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Araştırma ve Analiz Kanadının (RAW) eski başkanı Alok Joshi, Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu'nun başına atandı. Joshi'nin yanı sıra silahlı kuvvetlere mensup 7 kişi de Kurul'da görevlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.