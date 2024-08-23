Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Şehitlik Sergisi'nde buluştu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. İkili, başkent Kiev'de bulunan Şehitlik Sergisi'nde hayatını kaybeden çocukları andı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ziyaretle ilgili olarak, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte, Rus saldırganlığı nedeniyle hayatlarını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunduk. Her ülkenin çocukları güvende olmayı hak ediyor. Bunu mümkün kılmalıyız" dedi.