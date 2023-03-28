Herkes nefesini tutup izledi! Arkadaşları, göçük altında kalan madencileri böyle kurtardı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çöken bir altın madeninde mahsur kalan işçileri, arkadaşları böyle kurtardı. İzleyenler videoyu nefesini tutarak izledi.

Ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde yağışların ardından çöken madende işçiler mahsur kaldı.

9 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

TRT Haber'de yer alan habere göre, bir madenci, elleriyle toprağı tahliye ederek mahsur kalan madencileri kurtardı. Olay yerinden 9 kişi sağ çıkarıldı.

NEFES KESEN ANLAR YAŞANDI

O esnada etraftaki madencilerin sevinci de video kaydına yansıdı. Söz konusu video kısa süre içinde izlenme rekoru kırdı.