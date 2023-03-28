Herkes nefesini tutup izledi! Arkadaşları, göçük altında kalan madencileri böyle kurtardı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çöken bir altın madeninde mahsur kalan işçileri, arkadaşları böyle kurtardı. İzleyenler videoyu nefesini tutarak izledi.
Ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde yağışların ardından çöken madende işçiler mahsur kaldı.
9 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
TRT Haber'de yer alan habere göre, bir madenci, elleriyle toprağı tahliye ederek mahsur kalan madencileri kurtardı. Olay yerinden 9 kişi sağ çıkarıldı.
NEFES KESEN ANLAR YAŞANDI
O esnada etraftaki madencilerin sevinci de video kaydına yansıdı. Söz konusu video kısa süre içinde izlenme rekoru kırdı.
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