Helene Kasırgası Florida'da Can Kayıplarını 230'u Aştı

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletini etkileyen Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u aştı.

ABD'nin Florida eyaletinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor. Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida, Tennessee ve Virginia eyaletlerinde etkili olan 'Helene' kasırgasında yaşanan can kaybı 230'u aştı.

Helene, 2005 yılında bin 392 kişinin ölümüne yol açan Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD'yi vuran en ölümcül kasırga oldu.