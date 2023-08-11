Hawaii'deki orman yangınında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Hawaii'nin Maui Adası'ndaki yerel yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, kasırganın yol açtığı orman yangını felaketinde en az 53 kişinin öldüğünün teyit edildiğini ve ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti. Maui Adası'ndaki turistik cazibe merkezi Lahaina kasabasının bazı kısımlarını tahrip eden ölümcül orman yangınlarına, Dora Kasırgası'ndan kaynaklanan güçlü rüzgarların neden olduğu belirtildi. İlçe yetkililerine göre itfaiye Lahaina, Pulehu ve Upcountry Maui bölgelerini saran yangınlarla mücadelede ilerleme kaydettiğini bildirirken, Lahaina kasabasında geniş çaplı hasara yol açan orman yangınının bu sabah yüzde 80 oranında kontrol altına alındığı duyuruldu. Yetkililer, Perşembe günü öğleden sonra itibarıyla her üç yangında da durumun aynı kaldığını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden, orman yangınlarının ardından Perşembe sabahı Hawaii'yi afet bölgesi ilan etti. Hawaii Valisi Josh Green, Lahaina'ya yaptığı ziyaret sırasında '1.000'den fazla binanın' zarar görmüş olabileceğini söyledi. Green, daha önce yaptığı açıklamada 'Bugün Hawaii ve tüm ulus için trajik bir gün' ifadesini kullanmıştı.