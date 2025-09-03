Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 32'inci patlama! 100 metreye kadar lav püskürdü

ABD'nin Hawaii adasında dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana başlayan hareketlilik devam ediyor. Yanardağ dün 32'nci kez 100 metre yüksekliğe kadar lav püskürdü. Patlama zirve kraterde olduğu için yakınlardaki evler için risk oluşturmadığı belirtildi. Aralık ayından bu zamana kadar patlamadan kaynaklanan tüm lav, Hawaii Volkanlar Milli Parkı içindeki zirve kraterinde toplandı.

EN SON 10 GÜN ÖNCE PATLAMIŞTI

Kilauea Yanardağı en son 23 Ağustos tarihinde patlamıştı. Patlamada yanardağ 300 metreye kadar lav püskürmüştü. Bundan önceki patlama da 6 Ağustos'ta meydana gelmişti.

2018'DE 700'DEN FAZLA EV YOK OLMUŞTU

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor. Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.