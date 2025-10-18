Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Air China'ya ait CA139 sefer sayılı yolcu uçağında, kabinde bulunan bir batarya nedeniyle yangın çıktı. Hangzhou– Seul seferini sırasında havadayken başlayan büyük paniğe neden oldu.

KABİN EKİBİNİN HIZLI MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

İlk incelemelere göre alevlerin, bir yolcunun bagajında bulunan lityum pilin kendiliğinden tutuşması sonucu çıktığı anlaşıldı. Kabin ekibi hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Uçak, güvenlik önlemleri kapsamında Şanghay-Pudong Havalimanı'na yönlendirildi ve olası bir facia önlendi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.