Hatay'da Gökyüzünde Alev Alan Cisim Güvenlik Kamerasına Yansıdı

- Gökyüzünde bir cismin alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir cismin gökyüzünde alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından gökyüzünde görülen alev topu ve duyulan yüksek ses merak uyandırmıştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu bölgesinde gökyüzünde bir cismin alev aldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere yansıyan cismin uydu olduğu düşünülürken ekipler konuyla ilgili araştırma çalışmalarını sürdürüyorlar. Öte yandan cismin gökyüzünde ilerlediği anlar Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de görüldü.