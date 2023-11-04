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Hatay'da depremden etkilenen 5 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 5 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan yapılar, ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği mahallelerde bulunuyordu. Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra enkazlar kamyonlarla döküm alanlarına taşındı.