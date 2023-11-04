Hatay'da depremden etkilenen 5 bina kontrollü olarak yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 5 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan yapılar, ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği mahallelerde bulunuyordu. Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra enkazlar kamyonlarla döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Akevler, Küçükdalyan ve Güneysöğüt mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.